- Numarul de cazuri de coronavirus ce au fost raportate in Romania este de 21.679. Dintre persoanele confirmate pozitiv cu COVID-19, 15.635 au fost declarate vindecate și externate. Alte 1.394 infectate cu noul virus au decedat.

- Alte 222 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 21.404 imbolnaviri, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate si externate.…

- Numarul de cazuri de coronavirus ce au fost raportate in Romania este de 21.404. Dintre persoanele confirmate pozitiv cu COVID-19, 15.445 au fost declarate vindecate și externate. Alte 1.380 infectate cu noul virus au decedat.

- Multe dintre persoanele cu comorbiditați, diagnosticate și cu coronavirus, erau deja intr-o stare atat de grava din cauza bolilor cronice de care sufereau, incat nu se poate spune cu exactitate daca au murit din cauza noului coronavirus, spune oficialul.

- Grupul de Comunicare Strategica de la Guvern a raportat, vineri seara, cinci noi decese cu COVID-19 in județul Suceava, dar similitudinea datelor conduc la ideea ca doua cazuri au fost raportate de doua ori.Decesul comunicat cu nr. 740 este al unui barbat in varsta de 48 ani, internat in data de 21…

- Sambata a fost ziua cu cele mai multe decese raportate pana acum, de la inceputul epidemiei, in urma cu 60 de zile. 34 de cazuri noi și peste 600 decese in total. Cea mai tanara persoana care și-a pierdut viața din cauza COVID-19 avea 21 de ani. Deces 568: Barbat, 84 ani din județul Mureș. […] Citește…

- 23.04.2020 - Acțiunea de testare pentru depistarea COVID-19 a personalului din toate centrele rezidentiale pentru persoane varstnice a fost demarata in judetul Buzau. In aceasta prima etapa va fi testat personalul aflat in autoizolare preventiva la domiciliu, conform Ordonantei Militare numarul 8/2020.…

- Noi decese provocate de coronavirus in Romania.Deces 363Barbat, 61 ani din judetul Maramures.Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, trimis in aceeasi zi pentru consult la Spitalul de Boli infectioase Baia Mare, de unde a fost trimis la Spitalul Judetean de Urgenta Baia…