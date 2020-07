Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL| VESTE BUNA| Numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 in scadere. 413 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 32.948 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, luni, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi,…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in scadere astazi! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore Romania a inregistrat 250 de noi cazuri de infectare, iar numarul total ajunge astfel la 29.233!

- Alte 246 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 24.291 de imbolnaviri, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internati 195 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Coronavirus Romania. 16 iunie 2020. Live Update. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, la ultima raportare, 166 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus confirmate in ultimele 24 de ore in Romania.

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 275 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: Bilanț coronavirus Romania: 275 de cazuri noi de infectare și 14 decese in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 in Romania a ajuns la 17.036, dupa ce, luni, au fost confirmate 165 de cazuri noi. Numarul deceselor a ajuns la 1.120.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 165 de noi cazuri de imbolnavire. Pana acum,…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 16.871, dupa ce, duminica, au fost confirmate 167 de cazuri noi. Numarul deceselor a ajuns la 1.107.Azi, la ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța ultimul bilanț COVID-19 in Romania: cate cazuri au fost confirmate in ultimele…

- Romania a ajuns la 15.588 de cazuri de coronavirus dupa ce, luni, autoritațile au anunțat 226 noi imbolnaviri, intr-o ușoara scadere fața de duminica, atunci cand au fost anunțate 231 de noi cazuri. Numarul deceselor a ajuns la 982.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va comunica noul bilanț…