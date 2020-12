Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor provocate de COVID-19 a urcat la 12.660, dupa ce a fost inregistrat un numar fara precedent de decese in 24 de ore: 213. De asemenea, numarul pacientilor COVID-19 a ajuns la 12.571, iar dintre acestia aproape 10% sunt pe sectiile de Terapie Intensiva. In jurul orei 13.00, Grupul de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 8 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 524.675 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 416.797 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- De la inceputul pandemiei și pana in prezent, 465.982 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate pe teritoriul Romaniei. Cea mai recenta informare arata ca au murit 161 de persoane in ultimele 24 de ore, iar 1.249 de persoane se afla internate la Terapie Intensiva.La ora 13:00, Grupul de…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 430.605 infectari cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei, cu 7.753 de cazuri adaugate in ultimele 24 de ore. Cea mai recenta raportare GCS a adus 196 de noi decese, printre care un copil de cateva luni, și un numar foarte ridicat de pacienți la ATI: 1.204.La…

- Romania a ajuns la 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 8.262 de noi imbolnaviri. Numarul celor care si-au pierdut viata din cauza noului coronavirus a ajuns la 9.261, in crestere, inregistrandu-se 186 de decese fata de ziua precedenta.Romania…

- Romania se apropie de 335.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 10.142 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 8.510 persoane.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns marți la 314.295, dupa raportarea a 7.304 de cazuri noi de COVID. Bilanțul zilnic al deceselor a fost fara precedent, 177, la fel cel al bolnavilor cu forme severe, aflați la ATI: 1.093.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a ajuns in Romania la 267.088, dupa ce ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica a venit cu cifre-record, de peste 8.600 de cazuri noi. In creștere sunt și numarul deceselor - 146 in 24 de ore -, și cel al pacienților in stare grava, internați…