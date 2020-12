Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.837 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 20.790 de teste la nivel national, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Rata de pozitivare se pastreaza la peste 25% și pentru ultimele 24 de ore, adica…

- Au fost raportate 160 de decese (104 barbați și 56 femei), iar 1.139 de persoane cu coronavirus sunt internate la ATI. Județul Mures are o incidența de 4,96 la mia de locuitori și 361 de cazuri noi, Brașovul are 261 de cazuri noi și o incidența de 6,3, urmeaza Covasna cu 65 de cazuri noi […] The post…

- Un numar de 9.489 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 37.136 de teste la nivel national, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS.…

- Un numar de 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 37.685 de teste la nivel national, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana…

- Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 6.302 sanctiuni contraventionale, in valoare de 962.800 de lei. De asemenea, prin structurile…

- Au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV 2 COVID ndash; 19 .In urma a testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV 2 COVID ndash; 19 , acestea fiind cazuri care…

- Pana astazi, 22 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 114.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 92.169 de pacienți au fost declarați vindecați.

- In ultimele 24 de ore au fost 883 de cazuri noi de COVID-19 din doar 7.247 de teste efectuate. Alte 33 de decese au fost inregistrate din cauza infecțiilor cu coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt in continuare internate 465 de persoane. Pana astazi, 7 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…