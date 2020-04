Coronavirus: Roma reacţionează la atacul Moscovei împotriva unui jurnalist italian care a criticat Rusia Guvernul italian a criticat vineri Rusia pentru ca a facut comentarii "inadecvate" despre un jurnalist italian care a pus la indoiala sinceritatea ajutorului rusesc acordat Italiei in lupta impotriva pandemiei de SARS CoV-19, potrivit dpa. Intr-un comunicat, ministerele de Externe si Apararii italiene multumesc armatei ruse pentru trimiterea unei misiuni de ajutor, inclusiv pentru furnizarea a 150 de aparate de ventilatie mecanica si a 330.000 de masti medicale. "Nu putem, in acelasi timp, sa nu ne exprimam regretul fata de tonul nepotrivit al unor remarci ale purtatorului de cuvant al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

