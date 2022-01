Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de risc asociat variantei Omicron a noului coronavirus este in continuare foarte ridicat, a estimat Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS in raportul sau saptamanal, in contextul in care numarul cazurilor de COVID 19 a stabilit un nou record saptamana trecuta, informeaza AFP. In baza datelor…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii

- Riscul reprezentat de varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron in lume ramane „foarte ridicat”, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP, preluata de Agerpres. „Riscul general asociat cu noua varianta ingrijoratoare Omicron ramane foarte ridicat”, a avertizat OMS…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, miercuri, ca analizeaza riscul pe care il reprezinta tulpina Omicron, in condițiile in care este varianta cea mai contagioasa a coronavirusului, ramane „foarte ridicat”, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Riscul general asociat cu noua varianta ingrijoratoare…

- Riscul reprezentat de varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron in lume ramane ‘foarte ridicat’, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP. ‘Riscul general asociat cu noua varianta ingrijoratoare Omicron ramane foarte ridicat’, a avertizat OMS in buletinul…

- Riscul reprezentat de varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron in lume ramane "foarte ridicat", a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP, anunța Agerpres. "Riscul general asociat cu noua varianta ingrijoratoare Omicron ramane foarte ridicat",…

- Varianta Omicron, raportata deja in peste 60 de tari, prezinta un risc global „foarte mare”, existand unele dovezi ca aceasta se sustrage protectiei vaccinale, insa datele clinice despre severitatea ei sunt limitate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Noua varianta omicron a nouluicoronavirus prezinta ”un risc foarte mare” la nivel mondial, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care subliniaza ca exista numeroase incertitudini cu privire la pericolul pe care-l reprezinta si la transmisibilitatea acesteia