Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul riscului ar putea evolua rapid si ne putem astepta sa vedem mai multe cazuri in Statele Unite", a declarat Alex Azar in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba, alaturi de presedintele american.