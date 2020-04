Rihanna si fondatorul Twitter, Jack Dorsey, doneaza 4,2 milioane de dolari in beneficiul victimelor violentei domestice din Los Angeles in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com.



Cantareata in varsta de 32 de ani si fundatia sa, Clara Lionel Foundation (CLF), si-au unit fortele cu CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, in varsta de 43 de ani, pentru a dona suma fondului special Mayor's Fund, ca raspuns la "o crestere a violentei domestice" in Los Angeles in urma aplicarii masurilor de izolare determinate de pandemiei.



Atat CLF, cat si Dorsey, doneaza…