Vaccinul dezvoltat de compania americana de biotehnologie Moderna in parteneriat cu Institutele Nationale de Sanatate (NIH) a declansat un raspuns imunitar "robust" si a impiedicat replicarea virusului in plamanii si in nasul maimutelor, potrivit rezultatelor publicate marti, transmite AFP.



Acesta este unul din cele doua vaccinuri dezvoltate in tarile occidentale, alaturi de cel al Universitatii din Oxford / AstraZeneca, pentru care s-au inceput testarile pe scara larga, faza a 3-a de testare, pe mii de participanti umani. Executivul presedintelui Donald Trump a investit aproape…