- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Federația Romana de Gimanstica (FRG) a anunțat ca intrerupe activitatea tuturor loturilor naționale de seniori pe fondul pandemiei de coronavirus. Pandemia de coronavirus a determinat mai intai suspendarea activitații pentru loturile de juniori și junioare, iar ieri a venit decizia pentru cele de seniori.…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, fabrica Dacia de la Mioveni se inchide pana pe 5 aprilie. Cei 14.000 de angajați vor intra in șomaj tehnic și vor primi 85% din salariu in aceasta perioada.Revenim cu detalii.

- Bursa a fost inchisa marti pe termen nedefinit in Filipine, prima tara din lume care ia o astfel de masura din cauza epidemiei cu noul coronavirus, relateaza AFP si Reuters.Tranzactiile sunt suspendate incepand de marti "pana la noi ordine", in conformitate cu dispozitiile presedintelui tarii…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…

- Complexul Dragonul Roșu se va inchide in intervalul 16-23 martie, conform unui comunicat al companiei care administreaza zona comerciala. Administratorii complexului anunta ca au luat aceasta decizie in contextul pandemiei de coronavirus și in incercarea de a preveni raspandirea cazurilor de infectare…