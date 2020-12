Atunci cand ceasurile vor marca ora 12 in noaptea de Anul Nou, Franta se va afla sub restrictiile de circulatie impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar cetatenii intentioneaza sa sarbatoreasca cu mancaruri fine in locul intalnirilor in grup cu prietenii, relateaza Reuters. Foto: (c) Julien de Rosa / EPA Dupa cum spune Rachid Bellahreche, comerciant de peste dintr-o piata alimentara in aer liber din Paris, anul acesta comenzile au fost mai putine ca de obicei, dar clientii compenseaza restrangerea festivitatilor achizitionand homari si scoici. ''Cosurile cu fructe de…