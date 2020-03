Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat joi ca restrictiile adoptate cu o saptamana in urma in Italia, tara europeana cea mai afectata de pandemie, vor fi prelungite dupa 3 aprilie, data prevazuta initial pentru incetarea lor, transmite AFP. Masurile restrictive ar putea fi prelungite si in Franta, a afirmat ministrul de interne. ‘Masurile pe care le-am luat, cum au fost cea care a dus la inchiderea unei mari parti dintre companiile si activitatile individuale din tara si inchiderea scolilor, nu pot fi decat prelungite la scadenta’, a declarat Conte, citat de Corriere della Sera. ‘Am evitat…