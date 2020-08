Coronavirus: Restricţii ridicate în nordul Angliei Guvernul britanic a anuntat vineri ridicarea restrictiilor impuse in mai multe zone din nordul Angliei incepand de miercuri viitoare ca urmare a scaderii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, relateaza AFP. ''Aceasta inseamna ca saptamana viitoare, peste un milion de oameni se vor putea reuni cu rudele si prietenii din afara casei lor, in conformitate cu regulile de distantare fizica, pentru prima data de cand au fost anuntate restrictiile pe 30 iulie'', a subliniat guvernul intr-un comunicat. In aceste zone din Grand Manchester, West Yorkshire si Lancashire,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi seara tarziu, OUG pentru acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in cazul in care scolile vor fi inchise din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit Mediafax. Documentul care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial stabileste ca unul dintre parintii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca se Guvernul va emite o Ordonanța de Urgența prin care inființeaza Poliția Animalelor. Unul dintre articolele din proiectului de Ordonanța de Urgența, prin care se va inființa aceasta structura in cadrul Poliției Romane, prevede ca oile și vacile lasate…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca saptamana viitoare Guvernul va aproba rectificarea bugetara si le-a cerut ministrilor sa vina cu fundamentari "foarte solide" pentru orice solicitare de bani. "Noi finalizam saptamana aceasta evaluarile si saptamana viitoare vom adopta ordonanta de urgenta privind…

- Africa de Sud, a cincea tara cea mai afectata de pandemia de coronavirus din lume, a depasit in ultimele 24 de ore jumatate de milion de cazuri de COVID-19, ajungand la 503.290 de contagieri, noteaza EFE, citata de Agerpres. De asemenea, intr-o singura zi au fost raportate 148 de noi decese, potrivit…

- Mentionand ultimele date privind evolutia epidemiei noului coronavirus, premierul Boris Johnson a declarat ca odata cu ''aceste cifre care cresc, consideram ca trebuie sa apasam pedala de frana pentru a tine virusul sub control''. Oficiul National de Statistica (ONS) a anuntat o accentuare…

- Ziarul Unirea 29 de turiști din Romania și Bulgaria, depistați cu coronavirus in Grecia. Guvernul elen pregatește masuri 29 de turiști, care veneau din Romania și Bulgaria, au fost depistați de autoritațile din Grecia pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei…

- Guvernul va adopta în urmatoarea ședința proiectul de lege prin care va stabili data alegerilor locale, cea propusa de Executiv fiind 27 septembrie. Orban spune ca, daca transmiterea virusului se va mentine la nivelul actual, alegerile locale vor avea loc, însa spera ca rata de transmitere…

- Epidemia de coronavirus a avut un preț. Un alt preț, blocajul economic. Dar cel mai mare preț il platim pentru prostie. Pentru modul in care Guvernul a risipit energiile romanilor atat in operațiunea de combatere a epidemiei, cat și atunci cand a luat masurile pe care le-a luat, blocand economia…