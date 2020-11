Responsabila pentru sistemul de urmarire a contactilor celor infectati cu noul tip de coronavirus din Regatul Unit, Dido Harding, a dezvaluit miercuri ca trebuie sa se izoleze dupa ce a fost contactata de propriul sau sistem, informeaza AFP. "Nimic nu se compara cu experimentarea personala a propriilor produse... Am primit asta in timpul noptii", a ironizat Dido Harding pe Twitter, intr-un mesaj insotit de o captura de ecran de pe telefonul mobil pe care se putea vedea scris "Trebuie sa stati in carantina pana pe 26 noiembrie". "Ma simt bine", a dat asigurari ea, adaugand ca intentioneaza sa petreaca…