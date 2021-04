Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Republica Moldova va primi 180 de mii de doze de vaccin ”Sputnik-V”, in calitate de ajutor umanitar oferit de Conducerea Federației Ruse. Despre aceasta a anunțat liderul PSRM, Igor Dodon, dupa o intrevedere la Moscova cu șef adjunct al administrației Președintelui Federației…

- Serbia a inceput vineri vaccinarea migrantilor pentru a combate raspandirea COVID-19 in taberele de refugiati unde distantarea sociala reprezinta o provocare, relateaza Reuters. In prezent, in jur de 6.000 de migranti, majoritatea din Orientul Mijlociu si Asia Centrala, traiesc in Serbia, cea mai mare…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 din Uniunea Europeana a intampinat numeroase dificultați de la inceputul sau - numarul limitat de doze, probleme in transportul și livrarea dozelor, sau cele mai recente suspiciuni legate de efectele adverse care ar fi provocate de serul AstraZeneca, nedovedite…

- Mai intai vor fi imunizați cei care lucreaza nemijlocit in cadrul secțiilor de reanimare, anestezie și de terapie intensiva, precum și personalul din cadrul secțiilor cu profil COVID-19 din spitale. Ulterior va fi vaccinat intreg personalul medical din instituțiile spitalicești, a precizat anterior…

- Ministerul Sanatatii din Siria a declarat luni ca a inceput sa administreze vaccinuri anti-COVID-19 lucratorilor din sistemul medical aflati in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. „Pentru a doua zi consecutiv sunt administrate vaccinuri anti-COVID-19 lucratorilor medicali…

- In Ucraina a inceput miercuri vaccinarea impotriva COVID-19; primii imunizati la coronavirus vor fi medicii, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Ministrul sanatatii, Maksim Stepanov, a anuntat inceputul campaniei, iar premierul Denis Smigal a precizat intr-un mesaj in reteaua Twitter ca…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Fasia Gaza a inceput luni cu ser Sputnik V din Rusia, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul Sanatatii, controlat de Hamas, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Un numar total de 11.000 de persoane ar urma sa primeasca ambele doze de vaccin in…

- Șeful executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri, autoritaților europene, sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-Covid, precum Sputnik V, produs in Rusia, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. ”Le cerem autoritatilor europene sa accelereze procesele…