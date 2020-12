Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh a prelungit joi pana pe 23 decembrie starea de urgenta in fata cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP. Republica Ceha a inregistrat miercuri 6.402 de noi cazuri de contaminare, cel mai ridicat numar dupa 19 noiembrie. Bilantul total este de 563.333…

- Macedonia de Nord va impune starea de urgenta in incercarea de a frana epidemia galopanta a noului tip de coronavirus, a anuntat joi premierul Zoran Zaev, informeaza AFP. Masura, care ii confera guvernului puteri sporite si ii permite sa foloseasca armata, companiile publice si spitalele private in…

- Parlamentul de la Praga a prelungit pana pe 20 noiembrie starea de urgenta prin care guvernul minoritar condus de Andrej Babis incearca sa stopeze transmiterea accelerata a noului coronavirus in Republica Ceha, devenita a doua tara membra a UE cu cea...

- Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana la 31 decembrie starea de urgenta impusa in luna martie pentru a face fata epidemiei de COVID-19, a anuntat premierul Denis Smigal, potrivit agentiei EFE. ''In lume si in Ucraina incidenta COVID-19 creste. Prin starea de urgenta sprijinim…

- La miezul noptii de duminica spre luni a intrat in vigoare o noua stare de urgenta la nivel national in Cehia, informeaza dpa.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara discutie aceste masuri sunt necesare'Guvernul premierului…

- Ziarul Unirea Doua țari din UE decreteaza STARE DE URGENȚA, din cauza creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus Pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19 Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana , au anuntat, luni, separat premierii celor…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara starea de urgenta, au anuntat, luni, premierii celor doua tari, in conditiile in care se inregistreaza o crestere puternica a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2, relateaza AFP, preluata de Agerpres.