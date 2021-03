Republica Ceha a comandat vaccinuri anti-COVID-19 rusesti Sputnik V, pentru a compensa din livrarile intarziate ale vaccinurilor comandate de Uniunea Europeana, si are in vedere sa comande si vaccinul chinezesc Sinopharm, a anuntat presedintele ceh Milos Zeman, informeaza luni AFP. ''Dupa ce m-am consultat cu premierul (Andrej Babis), i-am trimis o scrisoare (presedintelui rus) Vladimir Putin, cu solicitarea unei livrari de vaccin Sputnik V'', a declarat Zeman la postul Prima TV. ''Informatiile venite de la ambasada rusa sugereaza ca ea ar putea sosi in zilele urmatoare'',…