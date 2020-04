Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei Viktor Orban a anuntat miercuri o relaxare a restrictiilor de deplasare a populatiei in afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus, afirmand ca magazinele vor fi redeschise fara sa fie impuse limite de program, relateaza Reuters.…

- Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters, informeaza Agerpres. „Faptele si recomandarile sunt clare la…

- Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters. "Faptele si recomandarile sunt clare la acest moment; nu trebuie…

- Ungaria prelungeste cu o saptamana, incepand de sambata, masurile de izolare impuse la nivel national pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite MTI. Guvernul ungar va analiza in fiecare miercuri oportunitatea…

- Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile…

- Numarul real al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Ungaria ar putea fi de pana la 10 sau 15 ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate, a declarat joi seful biroului premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, care a subliniat ca aproximativ 80% dintre persoanele infectate pot sa nu…

- Doi studenti iranieni infectati cu noul coronavirus Covid-19 au fost expulzati din Ungaria si Uniunea Europeana pentru nerespectarea ordinului de carantina spitaliceasca, a anuntat vineri Ministerul de Interne, citat de France Presse. "Cei doi cetateni iranieni cu statut de student in…

- Guvernul de la Budapesta a instituit starea de pericol pe întreg teritoriul Ungariei din cauza coronavirusului, interzicând intrarea în țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor, transmite MTI.Decizia a fost luata la propunerea…