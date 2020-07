Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea spaniola Catalonia va introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a executivului catalan, Meritxell Budo.

- Catalonia, comunitate autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice, a ordonat sambata punerea in carantina a unei zone cu o populatie de circa 200.000 de locuitori, in jurul orasului Lerida, din cauza inmultirii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza…

- CORONAVIRUS. E regula! Locuitorii municipiului Alexandria vor fi obligați, incepand de duminica, 12 aprilie, sa poarte masca atunci cand se afla pe domeniul public. Masura se va aplica cel puțin pana pe 30 aprilie. Atat maștile, cat și eșarfele sau orice alte dispozitive confecționate din diverse materiale…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Faget a decis ca purtarea maștii este obligatorie, dupa ce un tanar a fost infectat cu coronavirus. Masura de a purta masca este valabila din 11 aprilie. Masca va trebui purtata in spații publice. Se pot folosi maști medicale, maști de panza, eșarfe sau…