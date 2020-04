Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus, in urma cu zece zile, a fost transferat la terapie intensiva luni, a doua zi de la spitalizarea sa in centrul Londrei, a anuntat purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters, scrie Agerpres .

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…

- Carrie Symonds, logodnica lui Boris Johnson, a postat, sambata, pe Twitter, un mesaj prin care a anunțat ca a avut principalele simptome de coronavirus. Symonds a precizat ca se simte bine acum, mai puternica, dupa sapte zile de odihna, și ca nu are nevoie sa fie testata pentru coronavirus, deși a spus…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters. ''El poate sa faca tot ce…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Britanicii au luat joi cu asalt magazinele pentru a cumpara produse de prima necesitate, inaintea unei inaspriri asteptate a restrictiilor in vederea opririi epidemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi dimineata, la prima ora,in ploaie, in fata…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…