- Regina Elisabeta a II-a si Printul consort Philipp au parasit joi Palatul Buckingham si si-au stabilit resedinta la Castelul Windsor, unde se considera mai protejati impotriva coronavirusului. "Așa cum Philip și cu mine am ajuns astazi la Windsor, știm ca foarte multe persoane și familii din…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat mai multe angajamente publice pentru saptamana viitoare din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham. "Ca masura de precautie rationala si din motive practice in circumstantele actuale'', programul suveranei, in varsta…