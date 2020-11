Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, se afla in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19, a comunicat, luni, biroul din Downing Street. Johnson, care a fost internat in spital din cauza COVID-19, in cursul acestui an, se simte bine si nu are niciun…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Am…

- UPDATE Premierul Ludovic Orban a primit, luni, rezultatul testului pentru COVID-19. Acesta este negativ. Orban s-a testat dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv. Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) in cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ, au anunțat,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a intrat in contact cu o persoana descoperita pozitiv la testul coronavirus. Este vorba despre șeful Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Acesta a fost confirmat deja cu COVID, dupa ce a intrat in contact cu o persoana cu coronavirus. Marți, acesta a fost prezent…