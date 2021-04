Coronavirus: Regatul Unit interzice accesul persoanelor care vin din India

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a interzis intrarea in Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei in aceasta tara. Este permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP.

- Ambasadorul Myanmarului in Marea Britanie a acuzat ca nu i s-a permis accesul in sediul misiunii diplomatice din centrul Londrei, in cursul noptii de miercuri spre joi, denuntand un 'puci', transmite dpa potrivit Agerpres. 'Refuza sa-mi permita accesul. Spun ca au primit instructiuni din capitala,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat, joi, modificari cu privire la conditiile de inmormantare a persoanelor infectate cu noul coronavirus, ordinul de ministru urmand a fi semnat vineri. Cel tarziu luni, documentul va fi publicat in Monitorul Oficial. Preotii vor avea voie sa intre in…

- Guvernul italian a decis ca navele mari de croaziera și navele portacontainer trebuie sa ocoleasca centrul istoric al Veneției și sa acosteze intr-o alta locație, pentru a pastra faimoasa laguna, relateaza Reuters potrivit news.ro. Actul normativ cere consultari publice cu privire la construirea…

- Jumatate din adulții din Marea Britanie au primit cel puțin o doza de vaccin COVID-19, țara devenind prima economie importanta din lume care a atins aceasta etapa, anunța Reuters potrivit mediafax. Ministrul Sanatații, Matt Hancock, a declarat pe Twitter ca numarul a fost atins dupa ce vineri…

- Avertismentul premierului britanic a venit in Parlament, motivul invocat fiind necesitatea de a ține pasul cu apariția mutațiilor coronavirusului. Ministrul Sanatații, Matt Hancock, a anunțat și el ca, data fiind apariția mutațiilor coronavirusului, Regatul Unit a contractat deja 50 milioane de noi…