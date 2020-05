Marea Britanie a trimis teste pentru depistarea COVID-19 in SUA pentru procesare dupa ce s-a confruntat cu o problema la unul dintre laboratoarele sale, a declarat duminica ministrul locuintei, Robert Jenrick, citat de Reuters.



Ziarul The Sunday Telegraph a relatat ca 50.000 de teste au fost trimise cu zboruri charter in SUA saptamana trecuta.



Intrebat despre aceasta informatie in cadrul unui interviu pentru Sky News, Jenrick a spus: "A fost o problema la unul dintre laboratoarele noastre si am trecut la planul de rezerva, adica a trimite o parte din teste in SUA pentru…