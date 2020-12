Coronavirus. Record negativ de decese: 211

Autoritațile au raportat in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.661 cazuri noi de infectare cu coronavirus și 211 decese, potrivit cifrelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 381.001 pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba102241284,382.Arad116221624,743.Argeș144621674,744.Bacau134331262,585.Bihor144571733,416.Bistrița-Nasaud5945582,377.Botoșani63991082,468.Brașov196022305,389.Braila5879693,0210.Buzau6714562,1711.Caraș-Severin4945382,4712.Calarași4584743,213.Cluj225743995,8214.Constanța183003187,1515.Covasna4257332,1616.Dambovița117991513,1517.Dolj125601332,8818.Galați10996763,2219.Giurgiu4261932,8520.Gorj4440361,3221.Harghita4731341,1722.Hunedoara91001183,4123.Ialomița4910963,6724.Iași208393162,9125.Ilfov161382427,1226.Maramureș8787702,3727.Mehedinți4098632,3728.Mureș12311863,229.Neamț9500531,6830.Olt75741111,1931.Prahova196441423,5532.Satu…