- Italia a inregistrat 250 de noi decese in contextul epidemiei de coronavirus in 24 de ore, un nou record, ceea ce creste numarul mortilor la 1.266, potrivit unui bilant publicat vineri de Protectia Civila, scrie AFP.

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Vin vești proaste de la specialiști. Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti, a declarat ca numarul de cazuri de infecții cu noul coronavirus in țara noastra va crește, ceea ce este important…

- Epidemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 1.000 de persoane in afara Chinei continentale, mai exact 1.115, potrivit unei recenzii facute marti de AFP citand cifre oficiale. Virusul a provocat moartea a 631 de persoane in total in Peninsula, cea mai afectata tara din Europa, a doua in…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.