Coronavirus: Record de îmbolnăviri în Capitală Capitala a inregistrat, miercuri, un numar record de 301 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astazi țara noastra a doborat un nou record negativ, fiind raportate in ultimele 24 de ore 1 767 de noi cazuri de infectari. Este a doua oara cand Capitala depașește pragul de 300 de cazuri pe zi. De la inceputul epidemiei in Romania, in București au fost raportate un numar de 15.605 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. In Capitala sunt inregistrate 13,4% din totalul celor 116.415 de cazuri de infectari de la nivel national. De asemenea, alte 118 cazuri au fost reconfirmate la pacienți deja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

