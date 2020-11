Stiri pe aceeasi tema

- Franta a devenit marti prima tara europeana care a depasit 2 milioane de cazuri de coronavirus, in pofida carantinei instituite la nivel national care a dus totusi la scaderea puternica a numarului de infectari noi, potrivit calculelor Reuters. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și…

- Franța inregistreaza un nou record negru al pandemiei de coronavirus, dupa ce autoritațile au raportat, vineri, 60.486 de noi infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore, relateaza Hotnews.Joi,autoritațile franceze au raportat 58.046 de noi infectari.Totodata,aceasta țara a raportat 828 de noi decese…

- Pentru comparatie, miercuri valoarea acestui indicator a fost de 40.558 de noi cazuri. Intr-o conferinta de presa, seful Directiei generale pentru sanatate din cadrul Ministerului francez al Sanatatii, Jerome Salomon, a declarat ca actuala criza cauzata de COVID-19 in Franta se agraveaza si…

- Statele Unite au inregistrat peste 99.000 de cazuri de coronavirus vineri, un nivel atins pentru prima data de cand a inceput pandemia. Dupa opt luni de lupta cu virusul, aproape douazeci de state raporteaza cele mai Focarele arata diferit in intreaga țara, cu state apropiate care impartașesc fazele…

- In ultimele 24 de ore au fost 6.481 de cazuri noi de coronavirus, cu peste 1.000 de infecții mai mult decat cu o zi in urma. Este cea mai mare creștere de la o zi la alta și un nou record absolut al infecțiilor cu coronavirus. Alți 83 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu virusul Sars-Cov-2.

- Circa 3.626 de bolnavi de COVID-19 au fost spitalizati in ultimele sapte zile, cu 403 mai multi decat numarul anuntat in ajun, dintre care 571 la reanimare, a anuntat serviciul public de sanatate. Citeste si Doar 6% dintre britanici au anticorpi impotriva Covid-19. Situatia in Regatul Unit…

- Franta a inregistrat 13.215 noi cazuri de COVID-19, in doar 24 de ore, nou record de la inceperea testarii pe scara larga in aceasta tara. De asemenea, in Hexagon, intr-o singura zi, au murit 123 de persoane, potrivit informatiilor date publicitatii, vineri, de Directia de Sanatate Publica, relateaza…

- Autoritațile franceze din domeniul sanatații au raportat 8.975 de cazuri noi confirmate de coronavirus vineri, stabilind un nivel record al infecțiilor zilnice de la debutul pandemiei, scrie Reuters.Numarul de persoane spitalizate cu noul coronavirus, deși este situat mult sub varful de 32.292 din 14…