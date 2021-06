Stiri pe aceeasi tema

- Record de vaccinare in Italia. 600.000 de doze de vaccin anticoronavirus au fost administrate in 24 de ore, au anuntat sambata autoritatile sanitare, care au mentionat ca peninsula ocupa locul al doilea in Europa in ceea ce priveste numarul de persoane vaccinate. „Ziua de ieri (vineri – n.r.) a stat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare nu va fi prezentat in Parlament, atunci PSD va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, așa acum este…

- Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-high, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele…

- Autoritatile din Italia, confruntata cu un aflux de migranti ce ajung pe teritoriul sau traversand Marea Mediteraneana, i-au indemnat marti pe partenerii lor europeni la "solidaritate", prin primirea a o parte dintre acesti migranti, informeaza AFP. Ministrul de interne al Italiei, Luciana…

- Cupa Rainbow Pro 14 va fi impartita in doua turnee dupa ce echipelor sud-africane li s-a refuzat calatoria in Europa pentru a lua parte la noua competitie rugbystica, in contextul pandemic international, scrie BBC. Noua configuratie urma sa includa cele 12 cluburi din Pro 14 (din Scotia,…

- Italia a anuntat sambata ca vrea sa vaccineze cel putin 80% din populatie pana la sfarsitul lunii septembrie, in urma criticilor referitoare la ritmul lent al campaniei de imunizare care are lor intr-una dintre tarile cele mai afectate de pandemie din Europa, transmite Reuters. Francesco Paolo…

- Comisia Europeana a ajuns la un acord cu BioNTech/Pfizer pentru furnizarea a inca patru milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 pentru statele membre in urmatoarele doua saptamani, anunța un comunicat de presa al Comisiei. Diana Șoșoaca intra in PSD? Rasturnare de situație pe scena politica …

- Rusia face progrese cu planurile sale de a produce propriul sau vaccin impotriva Covid-19 in Europa, ajungand la un acord pentru a produce vaccinul Sputnik V in Italia, pe fondul unor discutii suplimentare cu Germania si Franta, informeaza Agerpres, care citeaza Bloomberg.