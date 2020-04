Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European se reuneste joi intr-o sesiune speciala pentru a discuta despre un raspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene la pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2, transmite dpa potrivit Agerpres. Sesiunea va incepe la ora locala 09:00 (07:00 GMT), in prezenta presedintilor Comisiei…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de parere ca Uniunea Europeana se va intari dupa epidemia de COVID-19, in ciuda indoielilor actuale privind solidaritatea celor 27 de tari membre, transmite AFP. 'Sunt convinsa ca Europa va iesi mai puternica din aceasta criza', a declarat ea…

- Discutii se afla in curs cu privire la o eventuala prelungire a inchiderii frontierelor externe ale Uniunii Europene (UE) dupa Paste, avand in vedere ca pandemia noului coronavirus este in toi, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza Reuters, citata de news.ro.Statele…

- Trei sferturi dintre cei 184 de romani infectați cu noul coronavirus fie nu au simptome deloc, fie au simptome foarte ușoare, iar 19 persoane s-au vindecat, a declarat marți președintele Klaus Iohannis, la inceputul videoconferinței cu premierul Orban și cu miniștrii implicați in gestionarea epidemiei…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica aceasta ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am adoptat astazi (duminica - n.r.) un sistem de autorizare la export…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus Uniunii Europene sa instituie masuri ferme de control la punctele de frontiera Schengen in urmatoarele zile si chiar sa inchida unele puncte de frontiera pentru protejarea unor zone de risc, conform unui comunicat al presedintiei franceze, transmite vineri…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizitiile urgente de materiale sanitare din tarile membre, a informat sambata guvernul de la Beijing, transmite Reuters. Potrivit CNN, care citeaza o declaratie a executivului chinez, Li a discutat telefonic cu sefa Comisiei…