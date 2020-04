Coronavirus: Putin spune că Rusia se va confrunta cu o fază nouă și înfricoșătoare a pandemiei "Creșterea zilnica a cazurilor s-a stabilizat relativ, dar acest lucru nu trebuie sa ne linișteasca, situația este înca foarte grava", a spus Putin. &"Vârful pandemiei nu este în spatele nostru, ci suntem pe cale sa ne confruntam cu o faza noua și înfioratoare a pandemiei... ramâne amenințarea mortala a virusului.&" , a declarat lideurl rus, citat de AFP.



Putin a spus ca Rusia își va extinde liniile directoare de autoizolare pâna pe 11 mai, deoarece începutul lunii mai în Rusia este marcat de sarbatorile publice pentru Ziua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Regatul Unit apreciaza ca varful pandemiei cu coronavirus va fi atins in zilele urmatoare. Șeful diplomației britanice, Dominic Raab, care ii ține zilele acestea locul premierului...

- Anastasia Vasilieva, doctorita care a adunat in jurul ei 2.000 de colegi si a dat alerta in Rusia in legatura cu epidemia covid-19, a devenit noua tinta a regimului Putin. Femeia de 36 de ani a fost convocata deja la Comitetul de ancheta, arestata, interogata si amendata in timp ce distribuia echipamente…

- București, 02 aprilie 2020 - Guvernul Romaniei a accesat linia de asistența financiara preaprobata in valoare de 400 milioane de euro acordata de Banca Mondiala pentru a contribui la prevenirea raspandirii pandemiei de COVID – 19 (Coronavirus) și la punerea in aplicare a unor masuri in acest scop. Aceasta…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a estimat cand ar putea sa fie atins varful pandemiei de coronavirus in Romania. „Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face noi, atat ca activitate medicala, dar si populatia prin…

- Ludovic Orban a spus, la Digi24, ca teoria cu testarea masiva este "falsa, mincinoasa", fiind luati in considerare alti parametri."Este o teorie falsa, mincinoasa. Pentru ca sunt alti parametri dupa care se evalueaza numarul de persoane diagnosticate. In ceea ce priveste capacitatea de…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa diminueze fluxul de date care sunt necesare pentru realizarea unor prognoze meteorologice si modele climatologice fiabile, a avertizat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), citata de DPA. Avioanele comerciale sunt o sursa importanta de masurare a vanturilor…

- Jucatorii echipei de fotbal Spartak Moscova, cea mai populara din Rusia, au anuntat, miercuri, ca au luat decizia de a-si reduce cu 40 la suta salariile pe durata crizei financiare provocate de pandemia de coronavirus, informeaza agentia EFE."Astfel, prima noastra echipa a decis sa sprijine…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…