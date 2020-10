Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a i-asigurat pe rusi ca nu va impune o noua carantina la nivel national, in ciuda cresterii drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 din ultimele saptamani. Liderul de la Kremlin a spus ca vaccinul rusesc anti-COVID e bun si ca spera ca vaccinarea in masa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…

- Statul brazilian Parana a ajuns miercuri la un acord cu Rusia pentru a produce vaccinul impotriva COVID-19 si pe care Moscova l-a catalogat ca fiind primul de pe piata, a anuntat biroul de presa al statului relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Brazilia a trecut de trei milioane de cazuri de COVID-19,…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un „produs serios”, a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia a devenit prima…

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca una din fiicele sale si l-a injectat, potrivit Reuters, EFE si AFP. 'In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului…

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca una din fiicele sale si l-a injectat, potrivit Reuters, EFE si AFP. ‘In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului coronavirus a fost…

- Rusia pregateste inceperea vaccinarii in masa impotriva noului coronavirus in luna octombrie, a declarat sambata ministrul rus al Sanatatii, Mihail Murasko, citat de agentiile de presa RIA Novosti si Reuters.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in…