Coronavirus: Putin a făcut şi rapelul (agenţii) Presedintele rus Vladimir Putin a primit a doua doza dintr-un vaccin rus impotriva coronavirusului, a transmis miercuri agentia de presa Interfax, care l-a citat chiar pe liderul de la Kremlin, transmite Reuters. ''Vreau sa va informez ca tocmai acum, chiar inainte sa intru in aceasta sala, mi-am facut al doilea vaccin si sunt sigur ca totul va fi bine'', a declarat Putin intr-o videoconferinta cu o asociatie a geografilor, retransmisa la televiziune. ''Urmati-mi exemplul!'', a adaugat el imediat, potrivit AFP. Luna trecuta, Kremlinul a anuntat ca Putin a primit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

