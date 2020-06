Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al presedintelui kazah Kassym-Jomart Tokayev a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in spital pentru COVID-19 dupa ce a fost testat pozitiv, adaugand ca sanatatea presedintelui nu este in pericol, informeaza Reuters.Purtatorul de cuvant Berik Uali…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Rusiei Vladimir Putin, Dmitri Pescov, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anunțat ria.ru.Reprezentantul Kremlinului a menționat ca se afla la spital.„Da, m-am imbolnavit, sunt sub tratament”, a spus el pentru Ria Novosti.

- Purtatorul de cuvant al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a fost testat pozitiv la noul coronavirus, ceea ce ridica noi intrebari cu privire la expunerea sefului statului la virus, transmit Reuters si DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant, generalul Otavio do Rego Barros, in varsta de…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a fost testat pozitiv la noul coronavirus, ceea ce ridica noi intrebari cu privire la expunerea sefului statului la virus, transmit Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a fost testat pozitiv la noul coronavirus, ceea ce ridica noi intrebari cu privire la expunerea sefului statului la virus, transmit Reuters si DPA. Purtatorul de cuvant, generalul Otavio do Rego Barros, in varsta de 59 de ani, se afla in…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost testat negativ la noul coronavirus inainte de a fi externat duminica din spitalul unde fost internat timp de o saptamana pentru a fi tratat de COVID-19, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, conform agentiei Press Association, preluata de dpa, potrivit…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA, scrie agerpres.ro. Desi…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA. Desi nu avea simptome, Duterte…