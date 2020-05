Purtatorul de cuvant al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a fost testat pozitiv la noul coronavirus, ceea ce ridica noi intrebari cu privire la expunerea sefului statului la virus, transmit Reuters si DPA. Purtatorul de cuvant, generalul Otavio do Rego Barros, in varsta de 59 de ani, se afla in prezent in carantina la domiciliu si nu prezinta simptome, a indicat miercuri biroul sau. Membrii personalului sau asteapta de acasa rezultatele testelor ce le-au fost facute, a adaugat sursa citata. Ministerul Sanatatii a raportat miercuri 615 decese inregistrate in legatura cu COVID-19 in precedentele…