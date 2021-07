Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii va ramane obligatorie in mijloacele de transport din Londra, desi premierul Boris Johnson a anuntat ca vor fi ridicate restrictiile anti-Covid pe 19 iulie, noteaza Le Figaro, arata Mediafax. Dupa aceasta data, distantarea sociala si purtarea mastii nu vor mai fi obligatorii,…

- Premierul britanic și-a expus planurile de a ridica restricțiile sociale și economice cauzate de COVID-19, in Anglia. Boris Johnson a lasat de ințeles ca peste doua saptamani se va renunța la majoritatea restricțiilor, dar decizia finala va fi luata saptamana viitoare, a informat agenția Reuters . Boris…

- Israelul a anuntat vineri ca reintroduce obligativitatea purtarii mastii in locurile publice inchise, dupa o crestere a numarului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Ministerul sanatatii din Israel a anuntat ca incepand de astazi, 25 iunie, vor fi necesare…

- Israelul a anuntat miercuri ca amana redeschiderea teritoriului sau pentru turisti si pregateste pentru noi masuri de a opri raspandirea pandemiei de coronavirus, cazurile crescand in tara, in pofida unei masive campanii de vaccinare, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Din cauza ingrijorarilor legate…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…

- Bulgaria intentioneaza sa elimine obligativitatea mastii sanitare in salile de fitness, saloanele de cosmetica, micile magazine si birourile unde toti angajatii au fost vaccinati anti-COVID-19, in contextul scaderii ratei de infectare cu noul coronavirus, a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului…

- ''Constatam o scadere a noilor infectii si dat fiind valul de caldura din aceasta vara intentionam sa luam masuri pentru a relaxa purtarea mastii in unele spatii inchise'', a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului sanatatii bulgar, intr-o conferința de presa. Conform noilor reglementari,…

