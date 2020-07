Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a susținut, luni, ca purtarea unei maști în fața coronavirusului este un gest „patriotic”, dupa ce a afișat mult timp o poziție ambigua cu privire la aceasta problema sensibila, scrie AFP."Mulți oameni spun ca este patriotic sa porți o masca atunci când…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca noul coronavirus ''va disparea'' si si-a exprimat opozitia fata de ideea impunerii la nivel national a obligativitatii purtarii mastii, transmit duminica AFP si dpa. ''Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru…

- Arhipelagul spaniol Baleare, o destinatie turistica foarte populara, a decis joi sa impuna purtarea obligatorie a mastii de protectie, la fel ca in regiunea Catalonia, intr-o perioada in care in Spania apar noi focare de contagiune cu coronavirus, transmite AFP.Purtarea mastii este deja obligatorie…

- Presedintele brazilian este cunoscut ca unnegationist, el afirmand in repetate randuri ca noul coronavirus este doar o gripa, participand chiar si la proteste impotriva masurilor pe care unii guvernatori le-au impus in statele braziliene. "Țara nu poate privi in continuare fara sa reacționeze…

- Un clip video postat pe Twitter de fondatorul unei publicații sportive a generat un impact masiv in opinia publica americana pe masura ce zeci milioane de persoane iși dau seama ca blocarea economiei nu poate fi o varianta prelungita la nesfarșit. Cele 8,5 milioane de vizualizari și preluarea acestuia…

- Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețeaua de socializare Twitter in 28 mai 2020 o postare in care spune ca purtarea maștii reprezinta „cultul tacerii, sclavie și moarte...

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…

- Presedintele american Donald Trump i-a solicitat miercuri directorului Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, Robert Redfield, sa-si retracteze afirmatia ca al doilea val de noul coronavirus din toamna ar putea fi mai rau decat situatia actuala, potrivit Reuters. …