Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a lovit in plin și in toate sporturile din Statele Unite ale Americii, care au fost nevoite sa-și intrerupa competițiile.Cea mai afectata a fost Federația Americana de Rugby, care și-a declarat, luni, falimentul!Motivul il reprezinta ”constrangerile financiare insurmontabile” de…

- Pandemia de coronavirus a schimbat fața întregii lumi, iar imaginile cu marile orașe ale Terrei care par nepopulate au devenit virale. Nu a facut excepție nici Los Angeles-ul. O metropola cu aproape 4 milioane de locuitori care pare desprinsa din scenariile filmelor apocaliptice în vremea…

- In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19 și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse catre autoritați, rețeaua Regina Maria iși extinde capacitatea de prelucrare a testelor RT PCR pentru COVID-19 și in laboratorul Genetic Center din București, informeaza compania, anunța MEDIAFAX.Acest…

- Fotbalistii clubului Anderlecht Bruxelles au acceptat sa renunte la salariul pe luna aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, care a intrerupt campionatul Belgiei, dar si antrenamentele echipei, a anuntat marti ziarul Le Soir.La intiativa noului director executiv Karel Van Eetvelt,…

- Conducerea Spitalului Județean Suceava a transmis, astazi, principalele masuri luate pentru protecția cadrelor medicale și a pacienților, in contextul situației generate de pandemia de Covid – 19. „In contextul situației generate de pandemia de Coronavirus – COVID – 19, principala noastra preocupare…

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…

- Spitalul „Victor Babes" este pregatit sa asigure inca 340 de paturi pentru bolnavii de coronavirus, daca situatia o impune, pe langa cele 60 deja alocate, jumatate dintre acestea fiind ocupate de pacientii cu Covid-19, a anunțat, duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.