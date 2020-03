Coronavirus. Psih. Suzana Pavlov: Starea de spirit a copiilor depinde de a părinților. Găsiți-vă echilibrul! Inchiderea școlilor, apoi recomandarea de izolare, urmata de starea de carantina totala instituita in aceste zile și in Romania sunt o provocare cu care niciunul dintre noi nu s-a mai confruntat pana acum. Suntem nevoiți sa lucram de acasa, petrecem cu copiii 24 de ore din 24, rutina noastra s-a dereglat. E normal sa ne simțim nesiguri, sa nu știm cum sa gestionam situația cu totul noua la care trebuie sa ne adaptam. Dar este important, in aceste momente, sa ne cream o noua rutina. Ca parinți, conteaza mult sa ne implicam in activitațile zilnice impreuna cu copiii, dar și sa reușim sa ne gasim… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

