Coronavirus: Protector al bărbilor religioase, Israelul va produce măşti personalizate Israelienii care poarta barba din motive religioase vor dispune de acum inainte de optiunea utilizarii unor masti sanitare realizate pe comanda, pentru a se proteja astfel de noul coronavirus in loc sa fie nevoiti sa renunte la barbile, a anuntat luni un oficial guvernamental, citat de Reuters. Ca parte a masurilor adoptate pentru a combate pandemia de coronavirus, autoritatile israeliene au cerut rezidentilor, saptamana trecuta, sa isi acopere gurile si nasurile atunci cand se afla in spatii publice. Multi dintre credinciosii evrei si musulmani din Israel, dar si anumiti preoti crestini, poarta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

