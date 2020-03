Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura generala a dat unda verde folosirii tehnologiei agentiilor de spionaj pentru a supraveghea persoanele bolnave de coronavirus in Israel, o propunere a guvernului in exercitiu condus de Benjamin Netanyahu care deschide o dezbatere privind dreptul la intimitate.

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre cei 48 de cetateni care au contactat virusul, sase sunt declarati vindecati si au fost externati.Persoanele confirmate cu infectie cu COVID 19 coronavirus…

- Persoanele infectate cu coronavirus care au fost inițial reținute in centrul de carantina din Arad au fost trimise spre județele de reședința. Directorul Direcției de Sanatate Publica Arad a informat ca cele 5 persoane confirmate a fi infectate cu COVID 19 nu se mai afla in centrele de carantina din…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca pe teritoriul Romaniei se afla 99 de persoane in carantina si 7174 de persoane aflate in izolare voluntara la domiciliu, acestea fiind persoane asimptomatice, care nu prezinta semne de boala. In ceea ce priveste persoanele aflate…

- Nu s-au primit pana in prezent notificari din partea autoritatilor italiene cu privire la existenta vreunui cetatean roman printre persoanele infectate cu coronavirus in Peninsula si nu s-au primit nici solicitari de asistenta consulara din partea cetatenilor romani – informeaza Ministerul Afacerilor…

- Noul tip de coronavirus starnește panica in toate colțurile lumii. Nu mai puțin de 17 persoane au murit, iar alte 570 au fost infectate, iar acum au fost prezentate imagini de la spitalul din Wuhan, in care ajung persoanele infectate cu virusul.