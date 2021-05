Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii, care a contractat maladia COVID-19 anul trecut, a dezvaluit joi ca a primit prima doza a unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters.

- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, vineri, condoleanțe Familiei Regale și poporului britanic, dupa decesul prințului Philip, printr-un mesaj postat pe Twitter. „Am aflat cu mare tristețe despre dispariția Alteței Sale Regale, Prințul Philip, Duce de Edinburgh. Romania este alaturi de…

- Printul Charles al Marii Britanii lauda ”curajul si creativitatea” cu care Commonwealth-ul a reactionat la pandemia de coronavirus, intr-un mesaj care va fi transmis duminica, cu cateva ore inainte ca printul Harry si Meghan sa vorbeasca despre renuntarea la indatoririle lor regale, la televiziunea…

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a, a fost transferat luni la un alt spital din centrul Londrei pentru a face investigatii vizand o problema cardiaca preexistenta si pentru a fi tratat de o infectie, informeaza Reuters. Philip, ducele de Edinburgh,…

- Premierul indian Narendra Modi a primit luni prima doza de vaccin impotriva COVID-19 produs chiar in India, marcand extinderea campaniei de imunizare din tara, in conditiile in care numarul infectiilor este in crestere intr-o serie de state indiene mari, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Premierul indian Narendra Modi a primit luni prima doza de vaccin impotriva COVID-19 produs chiar in India, marcand extinderea campaniei de imunizare din tara, in conditiile in care numarul infectiilor este in crestere intr-o serie de state indiene mari, relateaza Reuters. "Fac apel la…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramâne câteva zile în spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, în timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh…