- Printul Albert de Monaco, anuntat pozitiv pe 19 martie, s-a vindecat dupa infectarea cu coronavirus si se simte bine, a informat Palatul intr-un comunicat."Medicii care il ingrijesc pe Alteta Sa Serenisima Printul Albert II de cand a contractat infectia de coronavirus i-au permis astazi sa puna capat…

- Baschetbalistul Christian Wood s-a vindecat de coronavirus, conform afirmațiilor facute de agentul sau, Adam Pensack. Acesta este primul jucator din NBA care scapa de COVID-19. Impresarul a declarat pentru cotidianul Detroit Free Press ca jucatorul "se simte foarte bine si este complet refacut". Legitimat…

- Cancelarul german Angela Merkel intra in autoizolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminica purtatorul sau de cuvant, Steffen Seibert, transmite AFP. Angela Merkel a fost 'informata ca un medic care ii administrase un vaccin…

- Prințul Albert de Monaco a fost confirmat pozitiv pentru coronavirus, a anunțat palatul regal. Autoritațile din micul stat au declarat ca nu exista nicio ingrijorare pentru starea de sanatate a prințului, i...

- Medicii Spitalului de Boli Infectionase "Amedeo di Savoia" au anuntat pe 13 martie ca barbatul de 40 de ani s-a vindecat de coronavirus. Pacientul a fost supus marti unor noi investigatii medicale si, cu toate ca este complet asimptomatic, a fost testat din nou pozitiv pentru coronavirus,…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- In cursul serii de ieri, Directia de Sanatate Publica Maramures a primit rezultatul analizelor pentru baimareanca in varsta de 56 de ani, care era suspectata de COVID-19. Astfel, cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca au comunicat ca rezultatul, primelor probe prelevate,…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul...