Agentia France Presse a realizat miercuri un sumar al principalelor masuri luate in Europa pentru limitarea epidemiei de COVID-19, provocata de noul coronavirus. In Italia, tara europeana cea mai afectata, celor 60 de milioane de locuitori li s-a recomandat sa ramana acasa pana in 3 aprilie. Sunt permise deplasarile la serviciu, pentru ingrijiri medicale si pentru cumpararea de alimente. Romania recomanda celor aproximativ un milion de cetateni care lucreaza in Italia sa nu vina in tara pentru vacanta de Paste. Cei care totusi se intorc vor fi plasati in carantina. Austria isi va repatria si pune…