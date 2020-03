Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, atmosfera a devenit tensionata in regiunile afectate de epidemia de coronavirus. Multe magazine au ramas inchise, iar rafturile unor supermarketuri au fost deja golite de alimente. De asemenea, stocul de masti de protectie este aproape epuizat in farmacii si in depozitele de profil. Colegul…

- Autoritațile de sanatate publica din Romania vor include persoanele care sosesc in Romania din localitațile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitați in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in țara in condiții…

- 14 zile de carantina. Romania are suficiente locuri. Secretarul de stat Nelu Tataru mai spune ca Romania are suficiente locuri pentru a plasa oameni in carantina, chiar si in cazul in care numarul acestora va creste. Persoanele plasate in carantina sunt tinute izolate 14 zile si sunt testate atat la…

- Israelul suspenda relatiile cu Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, a anuntat miercuri Ministerul israelian de Externe, la cateva ore dupa ce organizatia a publicat o lista neagra a 112 de companii care fac afaceri in asezarile din Cisiordania, relateaza Times of Israel.

- Patru mari companii aeriene au anuntat miercuri incheierea unui nou parteneriat in urma caruia pasagerii pot beneficia de noi conexiuni aeriene si orare de zbor avantajoase, se arata intr-o informare comuna a celor patru companii.

- Declansarea coronaviruslui care a luat vietile a sute de oameni si a bagat in spital mii de alte persoane depistate cu acest virus si care a ajuns din China si pe alte continente a pus autoritatile din intreaga lume in alerta.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul canadian Justin Trudeau au cerut sambata, dupa ce Iranul si-a asumat doborarea avionului Boeing al companiei aeriene Ukraine Airlines International (UIA), stabilirea vinovatilor in cazul acestei tragedii care a tinut capul de afis al presei internationale…

- Deputatul liberal Marius Bodea condamna practica administratiei PSD de a ataca operatorii aerieni prin publicatii de santaj, precum BZI. Articolele menite sa dezinformeze publicul si sa afecteze imaginea companiei Blue Air, cu care Aeroportul Iasi a construit parteneriate solide, sunt dovada lipsei…