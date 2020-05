Coronavirus: Primul zbor al angajaților europeni în China Un avion care transporta în cea mai mare parte cetațeni germani, aproximativ 200 de angajați și familiile lor, a aterizat sâmbata în China, marcând prima întoarcere a europenilor în țara de la suspendarea vizei la sfârșitul lunii martie din cauza epidemiei, potrivit AFP.



Zborul, care plecase cu o zi înainte din Frankfurt (Germania), a aterizat la 11:52 am (03:52 GMT) pe aeroportul din Tianjin, la o suta de kilometri sud-est de Beijing, a confirmat pentru AFP un transportator al companiei aeriene Lufthansa.



China, prima țara afectata…

