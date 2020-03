Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din regiunea Valencia a murit din cauza coronavirusului, acesta fiind primul deces înregistrat în Spania de la debutul epidemiei, a declarat marți un oficial local, citat de Reuters. Testele au aratat ca barbatul, care a murit pe 13 februarie, a fost ucis de virus, a declarat…

- Spania a anuntat marti un prim deces cauzat de epidemia provocata de noul coronavirus, un barbat care a murit in februarie si a carui autopsie a aratat ca era purtator al virusului, au anuntat autoritatile din regiunea Valencia, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Dupa…

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico.Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate de Covid-19…

- Indicii burselor americane au scazut cu 1% marți, dupa declarațiile oficiale privind escaladarea rapida a epidemiei de coronavirus, la o zi dupa ce S&P 500 și Dow Jones Industrials au inregistrat cel mai mare declin din ultimii doi ani, relateaza Reuters.Sesiunea a inceput in teritoriul…

- Epidemia de coronavirus din Italia a mai facut o victima, a sasea, a anuntat luni postul public RAI, citat de Reuters. Cea de-a sasea victima a epidemiei de coronavirus din Italia este o persoana diagnosticata cu cancer, din orasul Brescia, situat in nordul tarii. Descoperirea mai multor focare vineri,…

- Intracom Telecom, monitorizand indeaproape in ultimele saptamani stirile si evolutia situatiei legate de epidemia de coronavirus, a decis sa-si retraga participarea la MWC Barcelona 2020, care va avea loc in perioada 24-27 februarie in Spania. Scopul final al acestei actiuni este de a nu risca…

- Aeroportul international Adolfo Suarez-Barajas din Madrid si-a reluat luni operatiunile dupa ce si-a inchis pentru scurt timp spatiul aerian din cauza prezentei unei drone in perimetrul de decolare, a anuntat Ministrul Transporturilor din Spania, citat de Reuters, potrivit AGERPRES.Operatorul…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.