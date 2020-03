Coronavirus: Primul congresman american, testat pozitiv pentru Covid-19 Mario Diaz-Balart este primul congresman american testat pozitiv pentru Covid-19, boala cauzata de noul coronavirus, relateaza dpa. ''Sambata seara, congresmanul Diaz-Balart a prezentat simptome, intre care febra si durere de cap. Cu putin timp in urma, el a fost a notificat ca a testat pozitiv pentru COVID-19'', a anuntat, intr-un comunicat, biroul congresmanului din Florida. "Ma simt mult mai bine", a scris Diaz-Balart intr-un mesaj difuzat pe Twitter miercuri seara. ''Cu toate acestea, este important ca toata lumea sa ia in serios aceasta si sa urmeze recomandarile Centrelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

