- Studenta de la Universitatea Constantin Brancuși, suspecta de coronavirus, este internata in continuare in Secția Boli Infecțioase a SJU Targu-Jiu. Medicii i-au prelevat probe si le-au trimis, marți dimineața, la Institutul Matei Bals din Bucuresti, pentru confirmare sau infirmare a virusului…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Croatia si Austria au confirmat marti primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.

- Mai multi romani care traiesc in regiunea Lombardia au filmat rafturile goale ale magazinelor. O romanca stabilita acolo povesteste ca oamenii risca sa ajunga la inchisoare daca ies din regiune, in timp ce un barbat a fost nevoit sa-si improvizeze o masca, pentru ca nu se mai gasesc in farmacii,…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Italia a crescut la sapte, dupa ce autoritatile au anuntat luni ca numarul celor infectati a ajuns la 219 potrivit news.ro.A sasea victima este o femeie in varsta de 84 de ani din Brescia, care era bolnava de cancer, iar a saptea, un barbat in varsta…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus in Italia a ajuns la 132. Sunt 89 persoane pozitive in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte și 2 in Lazio. In timp ce bilanțul mondial al Coronavirus crește la 2.461 de victime, Italia se confrunta cu prima urgența reala legata…

- Inca o persoana a murit in Italia din cauza noului coronavirus, numarul victimelor ajungand astfel la doua. Este vorba despre o femeie de 77 de ani din Lombardia. Situația devine tot mai complicata in peninsula, iar autoritațile iau masuri drastice. Peste 1.200.000 de romani traiesc in Italia.Un…