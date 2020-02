Coronavirus: Primii trei marinari romani, din peste 40 aflati pe vapoare in santiere din China, au fost repatriati

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat, sambata, ca trei marinari romani aflati in China au fost repatriati, urmand sa ajunga acasa, iar un altul urmeaza sa fie repatriat in curand, in contextul infectarilor cu noul coronavirus in aceasta tara. Alti peste 40 de marinari romani se afla…

